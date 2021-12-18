Cem Gelinoğlu, şöhrete ilk adımını Instagram ve Vine uygulamaları ile attı. Kısa süre içerisinde büyük bir takipçi sayısına ulaşan başarılı oyuncu, birçok filmin senaryosuna imza atarken aynı zamanda başrol de oynadı. İşte, Aykut Enişte Cem Gelinoğlu hakkında merak edilenler…

CEM GELİNOĞLU KİMDİR?

Cem Gelinoğlu, 20 Temmuz 1983 tarihinde Düzce'de doğdu. Ortaokul ve liseyi Düzce'de okuyan başarılı oyuncu Instagram popüler telefon uygulamaları olan Vine videoları ile büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Ardından Ali Kundilli filminin senaryosunu yazan ve filmin başrolünü oynayan Cem Gelinoğlu, filmin büyük beğeni toplamasının ardından yapımın devam filmi olan Ali Kundilli 2'nin senaristliğini ve başrolünü yine kendisi üstlendi.

25 Ağustos 2017'de vizyona giren Şansımı Seveyim isimli filmde başrol oynayan sevilen oyuncu, 24 Mayıs 2019'da sinemalarda izleyiciyle buluşan Aykut Enişte isimli filmin Giray Altınok'la birlikte senaristliğini yaptı ayrıca filmin başrol karakteri olan Aykut Enişte’yi üstlendi.

2020 yılında ise serinin devam filmi olan ve yine senaristliğini üstlendiği Aykut Enişte 2 filminin çekimleri gerçekleştirdi ve film 3 Aralık’ta vizyona girdi.

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Aykut Enişte 2, sevdiği kadınla evlilik arifesindeyken kendisini türlü olayların içinde bulan Aykut'un hikayesini konu ediyor. Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi’nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?

CEM GELİNOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?