Gençler kategorisinde çiftler şampiyonluğu bulunan Cem Küçükdeveci, dünya sıralamasında ilk 25'e girebileceğine inandığını söyledi. Gençler kategorisinde şampiyonluğu yaşayan Cem Küçükdeveci , dünyanın en iyi kulüpleri ve akademilerinden teklif almasına rağmen Türkiye'de kalmayı tercih etti. Küçükdeveci, 2020'un başında belinden yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle beklenen çıkışı yapamadı.

Tenisçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, evde yaptığı çalışmalar, sakatlık süreci, örnek aldığı sporcular ve hedefleriyle ilgili konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle 7 aydır tenis oynayamadığını belirten Cem küçükdeveci, antrenörlerinin gönderdiği programlar kapsamında evde güçlenme çalışmaları yaptığını ve YouTube'dan tenis videoları izlediğini kaydetti.

Geçen yıl ciddi bir sakatlık yaşadığını dile getiren Cem Küçükdeveci, "Belimde küçük bir stres kırığı oldu. 3-3,5 ay kadar evdeydim. Hiçbir şey yapamadım. Üç ay sonra fizik tedaviye başladım. Orada da 1 ayım geçti. Tenise geri dönmem 7 ayımı aldı" diye konuştu

"Genel olarak iyiydim, form tutmaya başlamıştım. İnşallah koronavirüs salgını en geç temmuz ayında biter ve turnuvalara başlarız. Bu yıl ilk 500'e girmeyi hedefliyorum. Uzun vadeli ise ilk 100 ya da 50 demeyeceğim. Gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Dünya sıralamasında ilk 25’e girebileceğime inanıyorum. İnandıktan ve çalıştıktan sonra başarabilirsiniz. İnşallah yakın gelecekte grand slam turnuvalarında üst turlarda mücadele edeceğim."