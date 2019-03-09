Cem Özer'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu...

"Hey sen,parazit kadın! Geçinmek için, sırf sermaye olsun diye çocuk yapan! Şımarık şımarık, çocuk sesi ve konuşmasıyla; "Kociiiş, bugün bizim günümüz, bana ne alacaksın, akşama nereye gideceğiz?" demeyi bırak da; sen kuaförde, pilateste, astrologda, yogada falan takılırken, evi toplayıp, silip, süpüren, bulaşığı,çamaşırı yıkayıp, kocanın donlarını ütüleyen, çocuğunun bokunu temizleyip mamasını veren evdeki 'YARDIMCI KADIN'ın gününü kutla ve ona ihtiyacı olan, alabileceğin en pahalı şeyi hediye et. Budur 8 Mart'ın ruhu."