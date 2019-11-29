Cem Uzan için yeniden yargılanma başvurusu

Türkiye’ye giriş yasağı bulunan ve 10 yıldır Fransa’da yaşayan Cem uzan için avukatı Metin Altmışkara, yeniden yargılama başvurusu yaptıklarını ve hukuki süreci başlatacaklarını ifade etti.

Genç Parti Hukuk Müşaviri Altmışkara, Uzan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için dönmek istediği söylentilerine açıklık getirmek ve hukuki sürece ilişkin bilgi verdi. Yaklaşık 10 yıldır Fransa’da yaşayan eski Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan’ın avukatı Metin Altmışkara, yeniden yargılanma başvurusu yaptıklarını, Uzan’ın Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başlattığını açıkladı.

Genç Parti Hukuk Müşaviri Altmışkara, Uzan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için dönmek istediği söylentilerine açıklık getirmek ve hukuki sürece ilişkin bilgi verdi. Altmışkara, “Cem Uzan siyasete girişinin bedelini tüm aile fertleriyle çok ağır ödemiştir. Uzan ailesine karşı FETÖ tarafından büyük bir ustalıkla komplo yapılmıştır. 50 yıllık bir grup ve holding ortadan kaldırılmıştır. Uzan ailesinin hak arama mücadelesi devam etmektedir. Yargılayan 26 hakimin 16’sı FETÖ’cüdür. Mahkum olmuşlar ve ihraç edilmişlerdir. Yeniden yargılama konusunda mahkemelere dün itibarıyla başvurular yapılmıştır. Türkiye’ye dönüşüyle ilgili hukuki süreci başlatmıştır” ifadelerini kullandı.

“Dönüş için süre vermek doğru olmaz”

Tarafsız hakimlerle yargılama yapılacağına inancı sonsuzdur” dedi. Uzan’ın iki ay içinde dönmek istediği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Altmışkara, “En kısa sürede gelmek istediğini beyan etmiştir. Yaptığımız başvuruların beklenmesinin uygun olacağı kanaatinde kendisi. Dönüşü için iki ay süre vermek doğru olmaz” dedi.



