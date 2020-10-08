Kültür & Sanat Cem Yılmaz açıkladı: Erşan Kuneri dizisi Netflix'te yayınlanacak

Cem Yılmaz açıkladı: Erşan Kuneri dizisi Netflix'te yayınlanacak

Kültür & Sanat

Cem Yılmaz açıkladı: Erşan Kuneri dizisi Netflix'te yayınlanacak

Komedyen Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinin Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.

08 Ekim 2020, Perşembe 13:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Komedyen Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'nin yayınlanacağı platformu açıkladı. "İlk kez bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" diyen Yılmaz, projenin Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.

Komedyenin G.O.R.A. ile Arif ve 216'da filmlerinde yer alan Erşan Kuneri karakterinin 1975-1978 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak dizinin gelecek yıl yayınlanması planlanıyor.


İlgili Haberler
Prens Harry ve Meghan Markle, Netflix ile anlaşma imzaladı2020’nin en çok kazanan 10 erkek oyuncusu



;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Ayça Okay
CoroNATION olarak biz!
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Bazı kitapları okumak gerçek bir cezadır
Gülüm Dağlı
Bengisu Özkes
Güneşin Oğlu: Gerçek mi, göreceli mi?
Bengisu Özkes
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yeni başlayanlar için en iyi 10 korku filmi