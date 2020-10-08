Komedyen Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'nin yayınlanacağı platformu açıkladı. "İlk kez bir dizi yapmak istiyorum. Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" diyen Yılmaz, projenin Netflix'te yayınlanacağını duyurdu.

Komedyenin G.O.R.A. ile Arif ve 216'da filmlerinde yer alan Erşan Kuneri karakterinin 1975-1978 yılları arasında yaşadıklarını konu alacak dizinin gelecek yıl yayınlanması planlanıyor.











