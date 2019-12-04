Cem Yılmaz ağlattı

Prof. Dr. Orhan Kural, Mart 2019’da Eventim Apollo-Londra’da sahneye çıkan Cem Yılmaz’ın gösterisine 18 yaş sınırı getirilince, “İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo” şeklinde tweet atmıştı.

Cem Yılmaz da “Artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum” karşılığını vermişti. Bu sözlerden sonra alay konusu haline geldiğini iddia eden Orhan Kural, Cem Yılmaz’a 10 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

‘Başıma gelmedik kalmadı’

İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Orhan Kural karara çok üzüldü, dahası ağladı ve şöyle konuştu: “Davalının gençlere kötü örnek olduğunu düşünüyorum.

Bu duruma karşı cephe aldım ancak başıma gelmedik şey kalmadı, sözlü saldırıya uğradım. Bu memlekette hep ünlüler kazanıyor.” Orhan Kural daha önce de Kadir İnanır, Teoman, Sıla, Çağatay Ulusoy ve Okan Bayülgen hakkında da suç duyurusunda bulunup dava açmıştı.