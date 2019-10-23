TV8'de Cengiz Semercioğlu ve Seray Sever'in sunduğu Gel Konuşalım programında Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'yla yemekte buluşması konuşuldu.

Eylem İpek Şafak, ünlü komedyenin eski eşi Yağtu'dan bir çocuk daha istediğini söyledi.

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz ayrıldı mı?

Eylem İpek Şafak, Posta'daki köşesinde geçtiğimiz nisan ayından beri birlikte olan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrıldığını duyurmuştu. Büyük aşkı bitiren sebebin kıskançlık olduğunu ve Defne Samyeli'nin eşyalarını toplayıp Göktürk’teki evine taşındığını belirtmişti.

Galaya eski eşi ile katıldı

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın Kara Komik filminin galasına sevgilisi Defne Samyeli'nin katılmamış olması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Galada gözler Samyeli'nin ararken eski eşi Ahu Yağtu'nun orada olması soru işaretlerine sebep oldu.

"Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum"

Ayrılık iddiaları konuşulurken Etiler'de görüntülenen Defne Samyeli, gazetecilerin “Cem Yılmaz’dan ayrıldınız mı?” sorusuna, “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek, kafaları karıştırmıştı.







