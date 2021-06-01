Magazin Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'ya dava açtı

Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'ya dava açtı

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Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'ya dava açtı

Komedyen Cem Yılmaz, sekiz yıl önce boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'ya oğlu Kemal için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için dava açtı.

01 Haziran 2021, Salı 13:28 Son Güncelleme:
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İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun avukatları yer aldı. Ünlü komedyen, avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe sundu.

40 BİN TL TALEBİ!

Cem Yılmaz'ın dilekçesinde, dolar kurundaki yükselişle birlikte ödediği 10 bin dolar nafakanın da arttığı, nafakanın TL cinsinden 40 bin TL olarak belirlenmesini isteği belirtildi.

Mahkeme delillerin toplanılması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


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