İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun avukatları yer aldı. Ünlü komedyen, avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe sundu.

40 BİN TL TALEBİ!

Cem Yılmaz'ın dilekçesinde, dolar kurundaki yükselişle birlikte ödediği 10 bin dolar nafakanın da arttığı, nafakanın TL cinsinden 40 bin TL olarak belirlenmesini isteği belirtildi.

Mahkeme delillerin toplanılması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.







