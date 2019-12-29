Cem Yılmaz barışma iddialarına cevap verdi: Bize hiç yakışmıyor

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli 1.5 yıllık aşkın ardından ekimde ayrılmıştı. 25 Aralık’taki gösterisi hastalığı nedeniyle iptal olan Cem Yılmaz önceki gün Levent’teki evinin önünde habercilerle sohbet etti. Komedyen “Defne Hanım ile 2020’de evlenme şartını kabul ederek barıştığınız doğru mu?” sorusuna “Doğru değil. Bu haberler bize hiç yakışmıyor. Ne bana ne de Defne Hanım’a” diye cevap verdi.

Sinirlenip kapıyı kapattı

Muhabirlerin “Defne Hanım’ın kullandığı aracın sizin üzerinize kayıtlı olduğu söyleniyor” sözleri üzerine sinirlenen Cem Yılmaz “Hiç böyle bir şeyden haberdar değilim, araç benim üzerime mi kayıtlıymış? Öyle mi? Hadi iyi geceler” deyip kapısını kapattı.

Cem Yılmaz’ın Bebek’te görüntülenen eski eşi Ahu Yağtu da yılbaşını oğlu Kemal ile geçireceğini söyledi.

Hakan KIRARSLAN







