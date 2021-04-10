Cem Yılmaz: Benim oğlum biraz daha zeki, az kaybettirmiş

Cem Yılmaz, kızı Hira’nın TikTok üzerinden 7 bin TL kredi kartından ödeme yapması üzerine sitem eden Demet Akalın’ı diline doladı.

'BENİM OĞLUM 2-3 SENE ÖNCE 6 BİN TL KAYBETTİ'

Usta komedyen, “Demet Akalın’ın kızı Hira 7-8 bin kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah’tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş” sözleri herkesi gülümsetti.



