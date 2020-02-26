Magazin Cem Yılmaz: Bıktım artık, bıktım

Cem Yılmaz: Bıktım artık, bıktım

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Cem Yılmaz: Bıktım artık, bıktım

Geçen gün bir mekan çıkışı muhabirler ile karşılaşan komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişkisi hakkındaki sorular karşısında isyan etti.

26 Şubat 2020, Çarşamba 15:38 Son Güncelleme:
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Sunucu Defne Samyeli ile ayrılığının ardından oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir ilişkiye başlayan Cem Yılmaz, aşk hayatıyla gündeme gelmekten dert yandı! Önceki gün bir mekan çıkışı görüntülenen usta komedyen, muhabirlerin aşk sorularına adeta isyan etti. Özel hayatının sürekli gündemde olmasından rahatsızlık duyan Cem Yılmaz, muhabirlerin sorularına verdiği cevapla şaşırttı.

'Ben artık 50 yaşıma geldim'

46 yaşındaki komedyen, "Bıktım artık, bıktım. Ne açıklaması yapayım? Çok ciddi konular bunlar. Ben artık 50 yaşına geldim. Her şeyi çok hafife alıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz, "Bazı haberler çıktı; temmuz ayında Serenay Hanım'la evleneceğinize dair" şeklindeki soruyu, "Evlendim, haberler doğru" şeklinde ti'ye almıştı.

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