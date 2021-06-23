Magazin Cem Yılmaz bombayı patlattı

Cem Yılmaz bombayı patlattı

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Cem Yılmaz bombayı patlattı

Erşan Kuneri'nin oyuncu kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu Necip Memili'nin dizide hangi karakteri oynayacağı merak edilirken Cem Yılmaz'dan konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

23 Haziran 2021, Çarşamba 19:31 Son Güncelleme:
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Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren başarılı oyuncu Necip Memili, dijital platformda yayınlanacak olan Erşan Kuneri'nin oyuncu kadrosuna katılmıştı. 

 'Erşan Kuneri' dizisi ile ilgili konuşan Cem Yılmaz, "Sekiz bölümden oluşacak. Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel" şeklinde konuşmuştu.

Erşan Kuneri dizisinde rol alacağı açıklanan, Necip Memili'nin dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz belli olmamıştı.

Cem Yılmaz Instagram hesabından Necip Memilli'nin dizideki karakteriyle ilgili bir paylaşım yaptı. 

Cem Yılmaz bir fotoğraf karesini paylaşarak: “Kral kardeşim İtalyan aktör Necip Memillio! Erşan’da bombe bi karakter ile sizlerle olacak.” mesajını düştü.

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