Magazin Cem Yılmaz bombayı patlattı: Hayırlı olsununuzu alırız

Cem Yılmaz bombayı patlattı: Hayırlı olsununuzu alırız

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Cem Yılmaz bombayı patlattı: Hayırlı olsununuzu alırız

Ünlü komedyen Cem Yılmaz sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 19:47 Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü komedyen fotoğrafa “Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan :) Satıp savıp başladık bakalım bi hayırlı olsununuzu alırız” notunu düştü.

Evlilik iddiası

Corona virüs salgını nedeniyle birlikte karantinada olan ikilinin birbirlerini daha iyi tanıyarak evlilik provası yaptığı iddia edilmişti.

Hatta Cem Yılmaz'ın Serenay Saıkaya'ya evlenme teklif ettiği, Sarıkaya'nın da 'evet' dediği iddia edildi. Bu iddiaların ardından Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşım yapmıştı.

'Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur'

Yılmaz paylaşımında, “Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" ifadelerini kullandı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ise evlilik iddiaları karşısında sessizliğini koruyor.

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