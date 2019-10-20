Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkı bitti

Eylem İpek ŞAFAK / eylem.ipek@posta.com.tr





Geçtiğimiz nisan ayından beri birlikte olan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrıldı.

Yakın çevrelerinden edindiğim bilgiye göre büyük aşkı bitiren sebep kıskançlıkmış.

Bu sürpriz kararın ardından Samyeli’nin ilk işi, ünlü komedyenle birlikte kaldığı Levent’teki villadan ayrılmak olmuş.

Yılmaz ile yaklaşık 10 gün önce ayrıldığını öğrendiğim Samyeli, eşyalarını toplayıp Göktürk’teki evine taşınmış.

Hayli üzgün olan çift, bir süredir konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih ediyormuş.





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Kıvanç Tatlıtuğ albüm yapacak









Rol aldığı dizi, film ve reklam projelerinde başarılı oyunculuk performansının yanında şarkı da söyleyen ve güzel sesiyle dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, albüm yapmaya karar verdi.

Tatlıtuğ; bunun için Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel gibi sevilen oyuncularla da çalışan Aykut Gürel’in kapısını çalacakmış.

Yalnızca anı olması için böyle bir proje yapmak istediğini öğrendiğim oyuncu, albümde arabesk eserleri ve türküleri modern tarzda yorumlamayı planlıyormuş.





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Enis Arıkan 100 bin TL'lik teklifi reddetti





Oyunculuk performansının yanında, ‘Benimle Söyle’ adlı yarışma programındaki sunuculuğuyla da dikkat çeken Enis Arıkan’a teklif yağıyor.

Şu sıralar ‘Alice Müzikali’ne odaklanan oyuncuya en son özel bir gecede sunuculuk yapması için 100 bin lira teklif edilmiş.

Arıkan bu teklifi reddetmiş. Oyuncu geceyi organize eden ekibin ısrarlarına rağmen kararından vazgeçmemiş.





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