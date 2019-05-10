Cem Yılmaz dün akşamki gösterisini iptal etti Önceki akşam sahnede fenalaşan Cem Yılmaz, dünkü gösterisini iptal etti. Usta komedyenin kardeşi Can Yılmaz, "Doktorun bir günlük istirahat önerisini dikkate almak lazım dedik" mesajı ile kardeşinin 9 Mayıs'ta gösteri yapmayacağını duyurdu