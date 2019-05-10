Cem Yılmaz dün akşamki gösterisini iptal etti
Önceki akşam sahnede fenalaşan Cem Yılmaz, dünkü gösterisini iptal etti. Usta komedyenin kardeşi Can Yılmaz, "Doktorun bir günlük istirahat önerisini dikkate almak lazım dedik" mesajı ile kardeşinin 9 Mayıs'ta gösteri yapmayacağını duyurdu
Komedyen Cem Yılmaz, 8 Mayıs Çarşamba günü CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi sırasında fenalaşmıtı. Seyirciden 'İyi değilim' diyerek izin isteyen Yılmaz, doktor kontrolünün ardından tekrar sahneye çıkıp şovunu tamamlamıştı.
Komedyenin kardeşi Can Yılmaz, Cem Yılmaz'ın dünkü gösterisinin iptal olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu:
Doktorun bir günlük istirahat önerisini dikkate almak lazım dedik... 9 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, sağlık durumu sebebiyle 13 Mayıs tarihine ertelenmiştir. Bilginize.