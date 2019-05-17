Cem Yılmaz: En büyük başarısızlığım; boşanmak

“Başarı; insanı gerçek hayattan uzaklaştıran bir olgu olarak kafamda kodlanmış durumda. Yolun tamamlandığı hissini veriyor. Çok zehirli bir durum. Başarılı insanların ortak özelliği; it gibi çalışmaktır.”

'KARI-KOCA BİR ÇOCUĞA BAKAMADIK'

Mart 2012’de evlendiği Ahu Yağtu’dan 31 Aralık 2013’te boşanan Cem Yılmaz konuyla ilgili de “Evliliğimi sürdüremedim. Boşanma, bende başarısızlık hissi uyandırdı. Hayatta çok şeyi başardım ama bir çocuğa bakamadık karı-koca” diye konuştu.