İlk olarak Gora filminde gördüğümüz, cinsel içerikli filmler çeken Erşan Kuneri karakteri Cem Yılmaz'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir karakter olarak biliniyor. Yakın zamanda seyircisi ile buluşacak olan Erşan Kuneri'nin nasıl bir görünüme sahip olacağı merak konusu olurken, ünlü komedyen Yılmaz, sosyal medya paylaşımı ile bu soruya cevap vermiş oldu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Cem Yılmaz hayranlarının merakla beklediği projenin net yayın tarihi bilinmezken, Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu.