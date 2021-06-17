Magazin Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı

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Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni dizisi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

17 Haziran 2021, Perşembe 21:20 Son Güncelleme:
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İlk olarak Gora filminde gördüğümüz, cinsel içerikli filmler çeken Erşan Kuneri karakteri Cem Yılmaz'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir karakter olarak biliniyor. Yakın zamanda seyircisi ile buluşacak olan Erşan Kuneri'nin nasıl bir görünüme sahip olacağı merak konusu olurken, ünlü komedyen Yılmaz, sosyal medya paylaşımı ile bu soruya cevap vermiş oldu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Cem Yılmaz hayranlarının merakla beklediği projenin net yayın tarihi bilinmezken, Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu.

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