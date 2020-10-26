Cem Yılmaz: Gergin değilim!

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenmiş, sağlık çalışanları için ücret almadan sahneye çıkabileceğini söylemişti. Ünlü komedyene Bakan Koca ile görüşüp görüşmediği soruldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; muhabirlere “Çocuğun yanında mı konuşacağım? Ne olur yapmayın” diyen Cem Yılmaz, “Neden bu kadar gerginsiniz?” sorusuna, “Gergin değilim, röportaj yapmamı istiyorsunuz” yanıtını verdi.

Usta komedyen, yemek sonrası oğluyla birlikte cipine binerek uzaklaştı.







