Cem Yılmaz, Gora ismini bizden aldı - Efsane Goralı sandviçin hikayesi
Gora ya da Goralı adını pek çok kişi Cem Yılmaz'ın yaptığı filmle öğrendi. Peki Goralı adı nereden geliyor? Bu aslında Kosova’nın Gora bölgesinden çıkıp, Ankara’ya taşınan Goralı ailesinin, bizlere hediye ettiği meşhur bir sandviç. Biz de bu videoda Şehmuz Goralı ve meşhur sandviçinin hikayesini konu aldık.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 09:33 Son Güncelleme:
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Kosova’dan Ankara’ya göç eden Goralı ailesi, 1945’te ufak bir yer açar ve porsiyon sosis satarak Ankaralılar’ın kalbini kazanır. Ardından 1961’de Fındıkzade'ye taşınan aile yıllardır aynı yerde meşhur lezzeti müşterilerine sunuyor. Şehmuz, Kemal, Ertan ve Ercan kardeşler, 1989 yılında marka tesciline karar veriyor. Türk usulü sosisli sandviç artık bir marka ve logoya sahip.