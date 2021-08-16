Kosova’dan Ankara’ya göç eden Goralı ailesi, 1945’te ufak bir yer açar ve porsiyon sosis satarak Ankaralılar’ın kalbini kazanır. Ardından 1961’de Fındıkzade'ye taşınan aile yıllardır aynı yerde meşhur lezzeti müşterilerine sunuyor. Şehmuz, Kemal, Ertan ve Ercan kardeşler, 1989 yılında marka tesciline karar veriyor. Türk usulü sosisli sandviç artık bir marka ve logoya sahip.



