Cem Yılmaz gösterilerini ertelediğini açıkladı
CMYLMZ–Diamond Elite Platinum Plus ile kapalı gişe oynayan komedyen Cem Yılmaz 'Kısmi kapanma' kararlarının ardından planlanan gösterilerinin ertelendiğini duyurdu.
14 Nisan 2021, Çarşamba 11:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cem Yılmaz geçen sene kapalı gişe oynadığı CMYLMZ–Diamond Elite Platinum Plus oyununun ertelendiğini duyurdu. Tim Show Center'da 15-16 Nisan olarak planlanan gösteriler 20-21 Mayıs 2021'e ertelendi.
Yılmaz, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada, "Ertelendim" notunu düştü.