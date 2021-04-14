Magazin Cem Yılmaz gösterilerini ertelediğini açıkladı

Cem Yılmaz gösterilerini ertelediğini açıkladı

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Cem Yılmaz gösterilerini ertelediğini açıkladı

CMYLMZ–Diamond Elite Platinum Plus ile kapalı gişe oynayan komedyen Cem Yılmaz 'Kısmi kapanma' kararlarının ardından planlanan gösterilerinin ertelendiğini duyurdu.

14 Nisan 2021, Çarşamba 11:34 Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz geçen sene kapalı gişe oynadığı CMYLMZ–Diamond Elite Platinum Plus oyununun ertelendiğini duyurdu. Tim Show Center'da 15-16 Nisan olarak planlanan gösteriler 20-21 Mayıs 2021'e ertelendi.

Yılmaz, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada, "Ertelendim" notunu düştü.

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