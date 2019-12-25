Cem Yılmaz hastanelik oldu!

Komedyen Cem Yılmaz Instagram hesabından yaptığı duyuru ile 25 Aralık yani bugün Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisinin ertelenediğini duyurdu

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Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum ocak 5'e kaydırıldı ..Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekledi.

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında duyuru başlıklı bir görsel paylaştı.

Ünlü komedyen sağlık durumuyla ilgili bir bilgi paylaşmadı.





Defne Samyeli zayıfladı, Cem Yılmaz'ın yüzü asıldı

Geçtiğimiz hafta Defne Samyeli, Beşiktaş’taki Four Seasons Bosphorus’ta düzenlenen ‘Christmas Market’in açılışında konser verdi. 1.5 yıl aşk yaşadığı Cem Yılmaz’dan 2 ay önce ayrılan Defne Samyeli’nin aşırı zayıflığı dikkat çekti. Zorlu AVM’de görüntülenen Cem Yılmaz da zayıflamıştı. Yılmaz’ın “Defne Hanım ile yeniden barıştığınız doğru mu?”soruları karşısında suratı asıldı.

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrılığıyla ilgili neler konuşuluyor?

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin ayrılığı hakkında Müge Dağıstanlı şuları yazmıştı.

1- Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ın ‘Kaçamak’ ve ‘2 Arada’nın Zorlu PSM’deki galasına katılmadı. Oysaki 1.5 yıllık sevgilisini hiçbir festival ve galada yalnız bırakmamıştı. Samyeli, Cem Yılmaz’ın bugün vizyona girecek filmiyle ilgili Instagram’da hiçbir paylaşım da yapmadı.

2- Cem Yılmaz galada “Defne Hanım nerede?” sorusuyla karşılaştı, cevap vermedi. İki gün önce Levent’teki evine girerken, önceki gün de Zorlu AVM’de alışveriş yaparken kendisine yine aynı sorular yöneltildi. Yüzü asılan Yılmaz sessiz kaldı.

3- Defne Samyeli de “Ayrıldınız mı?” sorusuna cevap vermiyor.

4- Cem Yılmaz’ın galada yanında eski eşi Ahu Yağtu vardı. Yılmaz ne zaman bir sevgilisinden ayrılsa, kendisine 6 yıl önce boşandığı Ahu Yağtu eşlik ediyor.

5- Çiftin 2 ay önce de ayrıldıkları iddia edilmişti. Ancak Cem Yılmaz söylentiyi “Delirdiniz galiba” diyerek yalanlamıştı.