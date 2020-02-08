Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Yunanistan’ın başkenti Atina sokaklarında gezerken görüntülendi. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, aşk sorularına her seferinde kaçamak cevaplar vermiş, iddiaları yalanlamamışlardı. Cem Yılmaz, geçen hafta da Serenay Sarıkaya’nın başrolünde oynadığı “Alice” müzikalinin 50. oyun kutlamasına katılmıştı.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz böyle görüntülendi

"Dalıp gidiyorum ona"

Ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde katıldığı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında ise ‘Hiç kimseyi stalk’luyor musun?’ sorusuna “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?” yanıtını vermişti.

Serenay Sarıkaya: Benim hiç stalk'lama huyum yok

Serenay Sarıkaya da sessizliğini bozdu. Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ı o akşam kulisten izlediği iddia edildi ve Serenay Sarıkaya, "İbrahim'le Cem Yılmaz'ın programını ben de izledim, çok güzeldi. Çok keyifli bir programdı. Onun haricinde bir şey söylemek istemiyorum. Benim hiç stalk'lama huyum yok. Merak ettiğim sevdiğim insanları takip ediyorum zaten"

Defne Samyeli ne dedi?

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum, eski sevgili Defne Samyeli'den gelmişti. Samyeli, paylaştığı bir videoyla aradan çekildiğini ifade etti.







