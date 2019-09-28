Cem Yılmaz: İşimi hayatım kadar önemsiyorum

Önceki gün İzmir’deki Swissotel Büyük Efes’te gerçekleşen söyleşiyi 800 kişi izledi.

“Ben işimi ne kadar önemsiyorum diye sorarsanız işimi hayatım kadar önemsiyorum” diyen Cem Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

'GELİRİN TAMAMI TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞLANDI'

“Hayat ne kadar kontrolümüz altındaysa mesleğimiz de o kadar kontrolümüz altındadır. İşinize ne kadar önem verirseniz meyvelerini de o kadar toplarsınız. Ben sahnede başarısız olma ihtimali üzerine sahneye çıktım. Benim farkım, sizin fark etmediğiniz ama herkesin bildiği dataları işliyor olmam.” Organizasyondan elde edilen gelirin tamamı Türk Eğitim Vakfı’na bağışlandı.





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