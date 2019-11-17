Cem Yılmaz isyan etti: Defne tekmeyi bastı, film de çakıldı

Cem Yılmaz son gösterisinde hem ayrıldığı sevgilisi Defne Samyeli hem de 'Kara Komik Filmler'in gişesi için konuştu: "Bizim halk 'bitmiş' demeyi seviyor. Bana da 'Filmi çakıldı' diyorlar. Tamam ulan! Çakıldı! Defne de tekmeyi bastı. Tamam ulan tamam."

Kıskançlık nedeniyle başlayan kavga ayrılıkla bitti

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli’nin 1.5 yıllık ilişkisi Defne Samyeli’nin kıskançlığı nedeniyle bitmişti.

Defne Samyeli eşyalarını toplayarak Cem Yılmaz’ın evinden ayrılmıştı.

Ayrılığın ardından sahne çalışmalarına hız veren Defne Samyeli sosyal medyadan Cem Yılmaz’ı takibi bırakmıştı. Cem Yılmaz da hemen ardından Samyeli'ni takipten çıkmıştı.





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