Cem Yılmaz Jüri Özel ödülü kazandı

Komedyen Cem Yılmaz, 45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Yaptığı konuşmada, sevgilisi Defne Samyeli ile şakalaşan Cem Yılmaz'ın "Defne tam seviniyordu genç sevgili yaptım diye. Meslekte 25 yıl, Jüri Özel ödülü derken gözü korkacak" sözleri izleyenleri güldürdü.

Defne Samyeli, sevgilisini törende yalnız bırakmadı.





Cem Yılmaz, sahneye çıkıp "34 KK 110 plakalı aracı alabilirsek. Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü şakasıyla izleyenleri güldürdü.



