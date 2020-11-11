Cem Yılmaz: Koca bir kariyeri yanlış anlamanın üzerine kurabilirsiniz
Cem Yılmaz 'Brand Week İstanbul'da konuştu.
11 Kasım 2020, Çarşamba 13:54 Son Güncelleme:
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Brand Week İstanbul'da konuşan Cem Yılmaz şunları söyledi:
"Mesleğimle ilgili katıyım. 'Buna herkes güler' dediğiniz şey, komik olmayabilir. Ve siz, koca bir kariyeri bu yanlış anlamanın üzerine kurabilirsiniz. O yüzden koca bir salonda herkes gülerken, bir kişi hiç gülmüyorsa bu benim konum olur."
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