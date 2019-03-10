Londra'nın batısındaki Eventim Apollo gösteri merkezinde İngiltere'de yaşayan Türk seyircilerle buluşan komedyen Cem Yılmaz, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Gösteri için 3 bin 500 kişilik salonu dolduran seyirciler, öncesinde de salonun dışında uzun kuyruklar oluşturdu.

Turkish Bank'ın sponsorluğunda gerçekleşen gösteriyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da izledi.

DHA