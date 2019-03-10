Cem Yılmaz Londra'da kahkahaya boğdu

Cem Yılmaz, yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus' ile Londra'da sahneye çıktı. İngiltere'de yaşayan Türk seyircilerle buluşan Yılmaz, izleyenleri kahkahaya boğdu

10 Mart 2019, Pazar 16:37 Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz Londra'da kahkahaya boğdu

Londra'nın batısındaki Eventim Apollo gösteri merkezinde İngiltere'de yaşayan Türk seyircilerle buluşan komedyen Cem Yılmaz, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Gösteri için 3 bin 500 kişilik salonu dolduran seyirciler, öncesinde de salonun dışında uzun kuyruklar oluşturdu.

Turkish Bank'ın sponsorluğunda gerçekleşen gösteriyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da izledi.

DHA

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