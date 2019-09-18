Cem Yılmaz resim koleksiyonunu büyütmeye devam ediyor

İsmet Doğan, Çağatay Odabaş, Emre Yusufi, Colin Christian, Jean-Michel Basquiat, Alexander Johnston Musgrove ve Andrea Kowch gibi sanatçıların eserlerine şimdiye kadar servet ödedi.

Geçen hafta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde başlayan Contemporary İstanbul’un açılışına katılan Cem Yılmaz’ın fuardan eli boş ayrılmadığı ortaya çıktı.

İKİ TABLOYA 486 BİN TL

Galeri 77’nin sergisini gezen Cem Yılmaz, Ermeni sanatçı Daron Mouradian’a ait iki eser aldı. ‘Pequod’ adlı tabloya 66 bin dolar (372 bin lira), ‘Portre 4’e ise 20 bin dolar (114 bin lira) ödedi.

Suna Akyıldız/ POSTA









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