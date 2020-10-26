Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını doğruladı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçen yıl sonundan beri birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını açıkladı.
26 Ekim 2020, Pazartesi 17:23 Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz, geçen yıl sonundan beri birlikte olduğu oyuncu Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını açıkladı.
Bugün, ofisine girerken görüntülenen Cem Yılmaz'a uzun süredir birlikte görüntü vermediği sevgiliği Serenay Sarıkaya soruldu. Ünlü komedyen "Ayrıldınız mı?" sorusuna "Evet ayrıldık" cevabını verdi.
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