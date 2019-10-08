Cem Yılmaz spor hocasını uzaylı yaptı Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği “Karakomik Filmler” serisinin ilk filmi, 18 Ekim’de vizyona girecek