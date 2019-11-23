Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çok gergin

‘Karakomik Filmler’ ile gişede aradığını bulamayan, yeni gösterisinin eskisi gibi güldürmediği iddia edilen ve sevgilisi Defne Samyeli’den ayrılan Cem Yılmaz sahnede patlamış “Defne tekmeyi bastı, filmim de çakıldı, tamam!” demişti.

Önceki gün Nişantaşı’nda alışverişe gelen Cem Yılmaz’ın yüzü asıktı. Muhabirlerin sorularına cevap vermedi. Eski sevgilisi Defne Samyeli de o sıralarda Bebek’teki Lucca’da bir kız arkadaşı ile buluşmuş sohbet ediyordu.

Defne Samyeli çıkışta görüntü vermemek için aracının kapıya kadar yanaştırılmasını isteyip öyle bindi.

Ali KESER / POSTA