Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya ilk kez yan yana görüntülendi
Aşkları ile magazin dünyasına bomba gibi düşen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk kez yan yana görüntülendi.
07 Mart 2020, Cumartesi 00:39 Son Güncelleme:
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Aşklarını magazin dünyasından uzak tutmak için türlü önlemler alan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, yemek yedikleri bir mekanda küçük bir hayranlarının isteğini geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdiler. Gittikleri mekanlardan görüntü vermemek için ayrı ayrı çıkmayı tercih eden Sarıkaya ve Yılmaz ilk kez yan yana görüntülendiler.