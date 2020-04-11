Magazin Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yangını umursamadı

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yangını umursamadı

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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yangını umursamadı

Cem Yılmaz'ın villasının bahçesindeki çöp konteynerinde yangın çıktı. Cem Yılmaz'ın yardımcısı hemen müdahale ederek yangını söndürdü. Hakan KIRARSLAN / POSTA

11 Nisan 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz’ın Levent’teki evinde önceki gün felaketin eşiğinden dönüldü. Cem Yılmaz’ın bir çalışanı, bahçedeki lüks araçları yıkarken villanın çöp konteynerinden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden personel, anında elindeki hortum ile ateşe müdahale etti.

Sonra habercilere “Önemli bir durum yok. Çöpte unutulan bir şey yandı sadece” dedi. Bu sırada evde olan Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya olan bitene aldırış etmedi.

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