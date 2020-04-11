Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yangını umursamadı

Cem Yılmaz’ın Levent’teki evinde önceki gün felaketin eşiğinden dönüldü. Cem Yılmaz’ın bir çalışanı, bahçedeki lüks araçları yıkarken villanın çöp konteynerinden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden personel, anında elindeki hortum ile ateşe müdahale etti.

Sonra habercilere “Önemli bir durum yok. Çöpte unutulan bir şey yandı sadece” dedi. Bu sırada evde olan Cem Yılmaz ve sevgilisi Serenay Sarıkaya olan bitene aldırış etmedi.