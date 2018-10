Cem Yılmaz, yeniden 'stand up' yapacak

Cem Yılmaz, yeniden 'stand up' yapacak 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali'nde söyleşiye katılan komedyen Cem Yılmaz, Mart 2019'da yeniden stand up şovlarına başlayacağını açıkladı. Cem Yılmaz, "'CMYLMZ Diamond Elite Platinium Plus' olacak. Ben öyleyim diye değil. Seyirci bunu hak ediyor. Birine bunu söyledim. 'Bilet fiyatlarına etki edecek mi?' dediler. Hayır, fiyatlar aynı olacak" dedi.