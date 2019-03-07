Cem Yılmaz: Yılda 2 milyon dolar kazanıyorum

Bugün siz dolar kaç liraya düşer diye düşünürken ben filmlerim kı..nı kurtaracarak mı derdindeyim. Hepsini mikro ekonomi düzeyinde tasarladım” dedi. Eski eşi Ahu Yağtu’dan olan 6.5 yaşındaki oğlu Kemal’den bahseden Cem Yılmaz şöyle konuştu: “Evde Baby TV izliyorum. Bizimki ise Playstation oynuyor. Bazen çocuklar anneye çekiyor. Geçenlerde oyunun 6 aşamasını da indirmiş, bana 6 bin liraya mal oldu.”

‘BUGÜN FORMUMDAYIM’

“İyi performans sergilemediğim gösterilerde aldığım parayı iade ederim. Ama bugün formumdayım! Stopaj da size ait değil mi?” diyen Cem Yılmaz, ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’nın Netflix’e satılmasına dair şunları söyledi: “Marka resmen bir bombardıman yapıyor. Ona para, buna para. Altında bir şeyler var sanki. Ben para almadım. Alırsam tabii ki fikrim değişir. Eskiden yılda 500 bin kazanıyordum. Şimdi 1 ya da 2 milyon dolar gelirim oluyor.

AŞK DÜETİ

Cem Yılmaz ile sevgilisi Defne Samyeli önceki akşam Taksim People’a Mehmet Erdem’i dinlemeye gitti. Cem Yılmaz ilerleyen saatlerde sahneye çıktı, bateri şov yaptı. Sonra Defne Samyeli ile birlikte Ajda Pekkan’ın ‘Düşünme Hiç’ şarkısını söylediler.

Ozan Güven de Mehmet Erdem ile ‘Kum Gibi’yi seslendirdi.

POSTA/ALİ KESER