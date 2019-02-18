Cem Yılmaz: Yılmaz Erdoğan beni de şaşırttı

Komedyen, Yılmaz Erdoğan'ın filmi 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nın Netflix'te yayınlanması hakkında konuştu.

Cem Yılmaz, vizyona iki hafta önce giren filmin satılmasıyla ilgili "Benim de haberim yoktu, şaşırdım" dedi.

'BENİMKİLER SİNEMADA GÖSTERİME GİRECEK'

Kendisinin benzer bir düşüncesi olmadığını da söyleyen Cem Yılmaz, "Benimkiler sinemada gösterime girecek" dedikten sonra sevgilisiyle arabasına yöneldi.

Cem Yılmaz, 1.5 milyon lira değerindeki S500 Maybach aracı ile de ilk kez görüntülendi. (Günaydın)