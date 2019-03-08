Cem Yılmaz, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesini kazanan kişinin henüz başvuruda bulunmadığı yönündeki açıklaması üzerine Twitter’dan şu espriyi yaptı:

"OLAYIN BU KADAR BÜYÜYECEĞİNİ BİLEMEDİM"

“İş yoğunluğu yüzünden ilgilenemedim. En yakın zamanda uğrayacağım. Piyangoya karşı olduğum için çekingen davrandım.Olayın bu kadar büyüyeceğini bilemedim.”

Cem Yılmaz önceki gün de ‘Alışveriş Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada yılda 2 milyon dolar kazandığını açıklamıştı.



