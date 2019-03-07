Cem Yılmaz'dan 70 milyon liralık Milli Piyango tweeti
Komedyen Cem Yılmaz, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MPİ) 70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesini kazanan kişinin henüz başvuruda bulunmadığı yönündeki açıklamasına, Twitter'dan, "İş yoğunluğu yüzünden ilgilenemedim. En yakın zamanda uğrayacağım" yanıtını verdi
Cem Yılmaz, Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nün 70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesini kazanan kişinin henüz başvuruda bulunmadığı yönündeki açıklamasını esprili bir dille Twitter hesabından paylaştı:
"İş yoğunluğu yüzünden ilgilenemedim... En yakın zamanda uğriicam...Cocuklar eğlence amaçlı almışlar piyangoya karşı olduğum için de çekingen davrandım bu kadar olayın büyüceğini bilemedim pardon"
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İŞTE CEM YILMAZ'IN O TWEETİ:
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