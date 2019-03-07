Cem Yılmaz, Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nün 70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesini kazanan kişinin henüz başvuruda bulunmadığı yönündeki açıklamasını esprili bir dille Twitter hesabından paylaştı:

"İş yoğunluğu yüzünden ilgilenemedim... En yakın zamanda uğriicam...Cocuklar eğlence amaçlı almışlar piyangoya karşı olduğum için de çekingen davrandım bu kadar olayın büyüceğini bilemedim pardon"

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