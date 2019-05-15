Komedyen Cem Yılmaz, İstanbul'daki gösterisini izlemeye gelen ünlü piyanist Fazıl Say ile çekilen fotoğrafını Intagram'dan paylaştı.

Cem Yılmaz paylaşımına, "Bugün gösterimde beni kıymetli Fazıl Say ve eşi sevgili arkadaşım Ece Dağıstan Say da izlediler... Çok mutlu oldum, Fazıl'ın övgü dolu sözleri beni hayli mutlu etti... İyi ki piyanoyu bırakıp, komikliğe yönelmişim" notunu yazdı.



