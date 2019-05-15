Cem Yılmaz'dan Fazıl Say paylaşımı!
Cem Yılmaz'ın İstanbul'da yaptığı son gösterisini, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da izledi. Cem Yılmaz gösterisi sonrasında Fazıl Say ile çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Komedyen Cem Yılmaz, İstanbul'daki gösterisini izlemeye gelen ünlü piyanist Fazıl Say ile çekilen fotoğrafını Intagram'dan paylaştı.
Cem Yılmaz paylaşımına, "Bugün gösterimde beni kıymetli Fazıl Say ve eşi sevgili arkadaşım Ece Dağıstan Say da izlediler... Çok mutlu oldum, Fazıl'ın övgü dolu sözleri beni hayli mutlu etti... İyi ki piyanoyu bırakıp, komikliğe yönelmişim" notunu yazdı.