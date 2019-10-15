Cem Yılmaz, 15 Mart Salı günü Zorlu PSM'de gerçekleştireceği 'Karakomik Filmler'in galası öncesinde alışverişe çıktı.

Soruları yanıtsız bıraktı

Keyfi bir hayli yerinde olan komedyen, ilk olarak Beymen mağazasına uğrayıp alışveriş yaptı. Daha sonra köprü katına çıkan ve buradaki mağazaları dolaşan Cem Yılmaz, soruları yanıtsız bırakıp aracına binerek AVM'den ayrıldı.





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