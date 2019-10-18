Sosyal medya hesabından kendisini tebrik edip destekleyen Crowe'a teşekkür eden Yılmaz şu mesajı paylaştı; Severim çok. Geçmiş 6 sene boyunca her filmimde arayıp, 'hayırlı olsun başarılar' der mi lan bir insan? Amcanın oğlu olsa yapmaz. İyi adam iyi. Ne zaman bir kardeşe ihtiyacın olsa o her daim orada! Teşekkürler Maximus!

Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz, Russell Crowe ile birlikte 5 yıl önce vizyona giren Son Umut filminde birlikte rol almışlardı. Film Türkiye’de 1.278.278 kişi tarafından izlenmişti.

İkilinin dostluğu geçen senelere rağmen hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'yi çok seven Russel Crowe ülkemizi sık sık ziyaret etmekle kalmıyor aynı zamanda sosyal medya hesaplarından sürekli paylaşımlar yaparak hem bize hem de buradaki sevdiği arkadaşlarına destek olmayı hiç ihmal etmiyor.