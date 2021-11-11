Magazin Cem Yılmaz'dan iddialı sözler!

Cem Yılmaz'dan iddialı sözler!

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Cem Yılmaz'dan iddialı sözler!

Komedyen Cem Yılmaz, "Beni Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4’üncü, 5’inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite" dedi.

11 Kasım 2021, Perşembe 22:56 Son Güncelleme:
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İş ve marka dünyasının yanı sıra, ünlü isimlerin bir araya geldiği ’Brand Week Istanbul’ saat 17.15’te Zorlu PSM’de düzenlendi.

’Brand Week Istanbul’un ’Inspiration Hall’ bölümünde ’21.Yüzyılda Farklı Olmak’ başlıklı söyleşide komedyen Cem Yılmaz, Ralli Şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, voleybolcu Eda Erdem, Opet Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin soruları yanıtladı.

Yaptığı esprilerle salondakileri güldüren komedyen Cem Yılmaz, "Bir çoğumuz, elimizdeki imkanlarımız alınsa, Taş Devri’ne gönderilsek, ne iş yapacağını bilemeyebilir. Murat Bey sizi mesleğinizle taş devrine göndersek, pazarlama ile ilgili ne yapabilirim diye kara kara düşünürsünüz. Reklamcı arkadaşım orda ne yapacağım diye düşünebilir. Benim ise hiç böyle bir kaygım yok. Beni Cilalı Taş Devri’ne gönderseniz orada da güldürürüm. Beni 4’üncü, 5’inci boyutun yaşandığı 26. yüzyıla da göndersen orada da güldürürüm. Bu bir iddia değil bu bir realite" ifadelerini kullandı.

DHA

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