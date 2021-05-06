Magazin Cem Yılmaz'dan Mehmet Günsür'e gönderme

Cem Yılmaz'dan Mehmet Günsür'e gönderme

Magazin

Cem Yılmaz'dan Mehmet Günsür'e gönderme

Sosyal medyada geniş yankı bulan “20’li yaşlar” challenge’ına (meydan okuma) oyuncu Mehmet Günsür de dahil oldu.

06 Mayıs 2021, Perşembe 14:14 Son Güncelleme:
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Mehmet Günsür, Bennu Gerede'nin 1997 yılında çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına Sevinç Erbulak, Songül Öden, Emel Çölgeçen ve Nur Fettahoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isimden yorum geldi.

'ATMA'

Komedyen Cem Yılmaz da Günsür'ün fotoğrafına kayıtsız kalmadı. Yılmaz, siyah beyaz fotoğrafa "Memo! Bu 6 ay önce be kardeşim... Atma :)" notunu düştü.

1975 doğumlu oyuncu 45 yaşında!


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