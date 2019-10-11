Cem Yılmaz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

Demet Akalın'dan sonra komedyen Cem Yılmaz da 29 Ekim'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılacak olan gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını duyurdu.

11 Ekim 2019, Cuma 17:15
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Cem Yılmaz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

Ünlü komedyen kararını sosyal medya hesabından böyle duyurdu: 

29 Ekim 2019 da gerçekleştireceğim Bostancı Gösteri Merkezi gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'mıza bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Sosyal medyanın çirkinlikte değil güzellikte,memleketimize faydada yarıştığını görmek nasip olsun.



Cem Yılmaz'ın duyurusu sosyal medyada büyük takdirle karşılandı.


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