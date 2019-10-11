Ünlü komedyen kararını sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

29 Ekim 2019 da gerçekleştireceğim Bostancı Gösteri Merkezi gösterisinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'mıza bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Sosyal medyanın çirkinlikte değil güzellikte,memleketimize faydada yarıştığını görmek nasip olsun.









Cem Yılmaz'ın duyurusu sosyal medyada büyük takdirle karşılandı.



