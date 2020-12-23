Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Prof. Dr. Orhan Kural'dan kötü haber geldi. Prof. Dr. Orhan Kural, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata veda etti. Cem Yılmaz, bir dönem davalık olduğu Kural'ın vefatının ardından bir mesaj yayınladı.

'Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm'

Yılmaz, "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.







