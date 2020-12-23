Magazin Cem Yılmaz'dan Orhan Kural paylaşımı

Cem Yılmaz'dan Orhan Kural paylaşımı

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Cem Yılmaz'dan Orhan Kural paylaşımı

Prof. Dr. Orhan Kural, corona virüs nedeniyle 28 Kasım’da kaldırıldığı ve 9 Aralık’tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kural'ın vefat haberi sonrası ünlü profesörün davalık olduğu Cem Yılmaz da paylaşımda bulundu.

23 Aralık 2020, Çarşamba 11:38 Son Güncelleme:
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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Prof. Dr. Orhan Kural'dan kötü haber geldi. Prof. Dr. Orhan Kural, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata veda etti. Cem Yılmaz, bir dönem davalık olduğu Kural'ın vefatının ardından bir mesaj yayınladı.

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'Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm'

Yılmaz, "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.



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