Cem Yılmaz Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanı Koca'ya pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi çağrısında bulundu. Yılmaz, Bakan Koca'ya çağrısında hiçbir ücret almadan bu organizasyonun içinde yer alacağına da belirtti.

İşte Cem Yılmaz'ın o tweeti...

Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.



















