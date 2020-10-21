Magazin Cem Yılmaz'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Cem Yılmaz'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı

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Cem Yılmaz'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Cem Yılmaz yaptığı açıklamada SMA hastası çocuklar için Sağlık Bakanlığı'ndan destek istedi. Yılmaz, sağlık çalışanları için etkinlikler düzenlenmesi halinde hiç bir ücret almadan sahneye çıkacağını da açıkladı.

21 Ekim 2020, Çarşamba 11:14 Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanı Koca'ya pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi çağrısında bulundu. Yılmaz, Bakan Koca'ya çağrısında hiçbir ücret almadan bu organizasyonun içinde yer alacağına da belirtti.

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İşte Cem Yılmaz'ın o tweeti...

Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.





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