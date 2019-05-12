Her cumartesi 23:00'da CNN TÜRK'te yayınlanan Gündem Futbol programında konuşan Cem Yılmaz, "Bazı dıramalar vardır. İzlersin ve izledikten sonra çok etkisinde kalırsın. İçinde sevinç, hüzün, heyecan ve hiç bitmeyen bir aksiyon vardır. Başı sonu, ortası hep birbirinden farklıdır. İzlerken bütün duyguları yaşarsın. Bugün bence Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı, uzun süre etkisi kalacak bir film tadındaydı" dedi.





"Galatasaray, Başakşehir'i rahatlıkla geçer"

Ligin 33. haftasında oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçına da değinen Cem Yılmaz, "Başakşehir maçını Galatasaray'ın rahatlıkla geçebileceği maçlardan biri olarak görüyorum. Bugünkü maçla beraber Galatasaray artık şampiyonluğun bir kulpundan tutmuştu, ikinci kulpundan da tuttu. Onu da yakalamak üzere. Dedim ya film tadındaydı diye. O filmin içinde 10 kişi kalan rakibine karşı geriye düşüyorsun, bir hüzün yaşıyorsun, önemli bir oyuncunun ayağı kırılıyor ve bunun da travmasını yaşıyorsun. Bunun travmasınla geriye düşüyorsun ama oradan maçı çeviriyorsun. 'Buradan beraberliği bile yakalasam iyi' diyecekken Galatasaray, maçtan 3 puanla ayrılıyor" şeklinde konuştu.