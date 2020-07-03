Magazin Cem Yılmaz'dan sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven ile ilgili ilk açıklama
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Cem Yılmaz'dan sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven ile ilgili ilk açıklama

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Cem Yılmaz'dan sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven ile ilgili ilk açıklama

Oyuncu Ozan Güven'in 1 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edildi. Darp olayından sonra sanat dünyasından Güven'e tepki yağdı.

03 Temmuz 2020, Cuma 12:05 Son Güncelleme:
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Ozan Güven'in yakın dostu Cem Yılmaz'ın konuyla ilgili sessiz kalması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Cem Yılmaz bugün Twitter sayfasında yazılı bir açıklama yaparak 'Bu konu tartışmaya kapalı' dedi. İşte Cem Yılmaz'ın açıklaması:

"Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin “tarafı” olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir.Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden “Sen de bir şey şöyle” isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur.Yapmayın.
Sosyal medya üzerinden,bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları,düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Herşey birbirine giriyor. Çok üzgünüm."

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