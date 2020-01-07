Cem Yılmaz aralık ayında Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki gösterisini, geçirdiği ağır grip nedeniyle ertelemişti. Yılmaz önceki akşam sahne aldı. Gösteri merkezinin kapısında her ihtimale karşı hazır bir ambulans bekletildi.

20 dakika ara verip devam etmişti

Cem Yılmaz geçen yıl mayıs ayında da sahnede fenalaşmıştı. Tansiyonu yükselmiş, gösterisine 20 dakika ara verip sonra devam etmişti.

5 Ocak'a ertelenmişti

Cem Yılmaz Instagram hesabından yaptığı duyuru ile 25 Aralık'taki Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki gösterisinin ertelenediğini bir video ile duyurmuştu.

Cem Yılmaz hastane odasından paylaştığı videoya "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu eklemişti.





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