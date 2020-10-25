Magazin Cem Yılmaz'ın gösterisinin bilet fiyatı dudak uçuklattı!

Cem Yılmaz'ın gösterisinin bilet fiyatı dudak uçuklattı!

Magazin

Cem Yılmaz'ın gösterisinin bilet fiyatı dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz sezon kapalı gişe gösteri yapan Cem Yılmaz, karantina sürecinin ardından yeniden sahneye çıkacak. Yılmaz'ın satışa çıkarılan ve 3 bin 600'ye kadar olan bilet fiyatları ise tepki çekti.

25 Ekim 2020, Pazar 14:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, corona virüs salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından kapalı gişe olan gösterilerini 13 Mart'ta durdurdu. Komedyenin yeni sezon gösterisinin biletleri ise satışa çıkarıldı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Üst üste gösteriler yapacak olan Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları da gündem oldu. Yılmaz'ın 27 Ekim'de vereceği gösterisini 1. kategoriden izlemenin bedeli bin 900 TL iken 2 Kasım'daki gösterisinin 1. kategori fiyatı 3 bin 640 TL olarak açıklandı.


İlgili Haberler
Cem Yılmaz'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrıCem Yılmaz çalışanlarına sinirlendiCem Yılmaz: Komedyen olmak beni umursamaz biri yapmaz. Ben gerçekçi bir insanım, hayal dünyasında yaşamam


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Ekim 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Birkan Sokullu’ya bu rolü yazarken hiç mi utanmadınız!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Nusret'i rahat bırakın arkadaşlar!
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Reynmen'in kolyesinin fiyatı dudak uçuklattı!