Cem Yılmaz'ın gösterisinin bilet fiyatı dudak uçuklattı!
Geçtiğimiz sezon kapalı gişe gösteri yapan Cem Yılmaz, karantina sürecinin ardından yeniden sahneye çıkacak. Yılmaz'ın satışa çıkarılan ve 3 bin 600'ye kadar olan bilet fiyatları ise tepki çekti.
25 Ekim 2020, Pazar 14:01 Son Güncelleme:
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, corona virüs salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından kapalı gişe olan gösterilerini 13 Mart'ta durdurdu. Komedyenin yeni sezon gösterisinin biletleri ise satışa çıkarıldı.
Üst üste gösteriler yapacak olan Cem Yılmaz'ın bilet fiyatları da gündem oldu. Yılmaz'ın 27 Ekim'de vereceği gösterisini 1. kategoriden izlemenin bedeli bin 900 TL iken 2 Kasım'daki gösterisinin 1. kategori fiyatı 3 bin 640 TL olarak açıklandı.
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